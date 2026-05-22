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Fête de la Musique Rue des Vieilles Forges Saint-Sulpice-de-Royan

Fête de la Musique Rue des Vieilles Forges Saint-Sulpice-de-Royan samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue des Vieilles Forges

Adresse : Jardin Passy

Ville : 17200 Saint-Sulpice-de-Royan

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Sulpice-de-Royan

Fête de la Musique

Rue des Vieilles Forges Jardin Passy Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Fête de la Musique avec scène ouverte !
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Rue des Vieilles Forges Jardin Passy Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 05 07  accueil@saint-sulpice-de-royan.fr

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English :

Fête de la Musique with open stage!

L’événement Fête de la Musique Saint-Sulpice-de-Royan a été mis à jour le 2026-05-22 par Royan Atlantique

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