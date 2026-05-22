Fête de la Musique Rue des Vieilles Forges Saint-Sulpice-de-Royan
Fête de la Musique Rue des Vieilles Forges Saint-Sulpice-de-Royan samedi 20 juin 2026.
Saint-Sulpice-de-Royan
Fête de la Musique
Rue des Vieilles Forges Jardin Passy Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique avec scène ouverte !
.
Rue des Vieilles Forges Jardin Passy Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 05 07 accueil@saint-sulpice-de-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête de la Musique with open stage!
L’événement Fête de la Musique Saint-Sulpice-de-Royan a été mis à jour le 2026-05-22 par Royan Atlantique