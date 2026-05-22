Fête de la Musique Rue des Vieilles Forges Saint-Sulpice-de-Royan

Saint-Sulpice-de-Royan

Fête de la Musique

Rue des Vieilles Forges Jardin Passy Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique avec scène ouverte !

.

Rue des Vieilles Forges Jardin Passy Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 05 07 accueil@saint-sulpice-de-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la Musique with open stage!

L’événement Fête de la Musique Saint-Sulpice-de-Royan a été mis à jour le 2026-05-22 par Royan Atlantique