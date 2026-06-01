Fête de la musique Saint-Vincent-de-Paul
Fête de la musique Saint-Vincent-de-Paul samedi 20 juin 2026.
Saint-Vincent-de-Paul
Fête de la musique
Etang de la glacière Saint-Vincent-de-Paul Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 02:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique organisée par l’harmonie de St Vincent de Paul regroupant divers groupes musicaux. Buvette et restauration sur place avec des producteurs locaux .
Etang de la glacière Saint-Vincent-de-Paul 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine harmoniesvdp@gmail.com
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English :
L’événement Fête de la musique Saint-Vincent-de-Paul a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Grand Dax
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