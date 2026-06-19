Fête de la musique Sainte-Florine
Fête de la musique Sainte-Florine vendredi 19 juin 2026.
Sainte-Florine
Fête de la musique
Sainte-Florine Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
3 jours, 3 ambiances, 1 ville en musique !
La Fête de la Musique à Sainte-Florine propose un programme varié avec feu de la Saint-Jean, concerts et déambulations musicales.
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Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 19 78
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English :
3 days, 3 different atmospheres, 1 city filled with music!
The F%EAte de la Musique %E0 Sainte-Florine offers a varied program featuring the Saint-Jean bonfire, concerts, and musical parades.
L’événement Fête de la musique Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne