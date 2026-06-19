Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Sainte-Florine

Fête de la musique Sainte-Florine vendredi 19 juin 2026.

Ville : 43250 Sainte-Florine

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Sainte-Florine

Fête de la musique

Sainte-Florine Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19

3 jours, 3 ambiances, 1 ville en musique !
La Fête de la Musique à Sainte-Florine propose un programme varié avec feu de la Saint-Jean, concerts et déambulations musicales.
  .

Sainte-Florine 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 19 78 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 days, 3 different atmospheres, 1 city filled with music!
The F%EAte de la Musique %E0 Sainte-Florine offers a varied program featuring the Saint-Jean bonfire, concerts, and musical parades.

L’événement Fête de la musique Sainte-Florine a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne