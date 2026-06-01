Sainte-Radegonde

Fête de la Musique

Salle des Fêtes champ du moulin Sainte-Radegonde Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

A Sainte Radegonde la Fête de la musique, c’est le 20 juin !

On vous attend pour une longue soirée aux ambiances variées concert de l’école de musique, de l’école de musique Diapason, UM Swing Band, danses Country (Noryeva), Mirza (variétés françaises décalées), UHO, un homme orchestre.

Resaturation sur place. 15 .

Salle des Fêtes champ du moulin Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie cafeassociatifsteradegonde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sainte Radegonde’s Fête de la musique takes place on June 20!

L’événement Fête de la Musique Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)