Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Musique Sainte-Radegonde

Fête de la Musique Sainte-Radegonde

Fête de la Musique Sainte-Radegonde samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle des Fêtes champ du moulin

Ville : 12850 Sainte-Radegonde

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif

Sainte-Radegonde

Fête de la Musique

Salle des Fêtes champ du moulin Sainte-Radegonde Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

A Sainte Radegonde la Fête de la musique, c’est le 20 juin !
On vous attend pour une longue soirée aux ambiances variées concert de l’école de musique, de l’école de musique Diapason, UM Swing Band, danses Country (Noryeva), Mirza (variétés françaises décalées), UHO, un homme orchestre.

Resaturation sur place. 15  .

Salle des Fêtes champ du moulin Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie   cafeassociatifsteradegonde@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sainte Radegonde’s Fête de la musique takes place on June 20!

L’événement Fête de la Musique Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Sainte-Radegonde (Aveyron)