Sainte-Radegonde

Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour

3601 route de Montmort Sainte-Radegonde Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-06-20 2026-08-11

Naturellement visites, le concept de l’Office de Tourisme Monts et Vallées pour découvrir les producteurs locaux. Ferme paysanne diversifiée, à Sainte Radegonde, où Camille et Benjamin cultivent la terre avec

l’aide des chevaux ! Ici, tout se fait en traction animale fenaison, maraîchage, moisson,…. Ils vous

proposent leurs produits bio en direct de la ferme légumes, fruits, plantes aromatiques et

médicinales, œufs, agneaux et miel. .

3601 route de Montmort Sainte-Radegonde 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour

L’événement Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-05-05 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne