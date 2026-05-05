Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour Sainte-Radegonde
Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour Sainte-Radegonde samedi 20 juin 2026.
Sainte-Radegonde
Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour
3601 route de Montmort Sainte-Radegonde Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-06-20 2026-08-11
Naturellement visites, le concept de l’Office de Tourisme Monts et Vallées pour découvrir les producteurs locaux. Ferme paysanne diversifiée, à Sainte Radegonde, où Camille et Benjamin cultivent la terre avec
l’aide des chevaux ! Ici, tout se fait en traction animale fenaison, maraîchage, moisson,…. Ils vous
proposent leurs produits bio en direct de la ferme légumes, fruits, plantes aromatiques et
médicinales, œufs, agneaux et miel. .
3601 route de Montmort Sainte-Radegonde 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr
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L’événement Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-05-05 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne