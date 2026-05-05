Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour Sainte-Radegonde

Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour Sainte-Radegonde

Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour Sainte-Radegonde samedi 20 juin 2026.

Adresse : 3601 route de Montmort

Ville : 71320 Sainte-Radegonde

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sainte-Radegonde

Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour

3601 route de Montmort Sainte-Radegonde Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-06-20 2026-08-11

Naturellement visites, le concept de l’Office de Tourisme Monts et Vallées pour découvrir les producteurs locaux. Ferme paysanne diversifiée, à Sainte Radegonde, où Camille et Benjamin cultivent la terre avec
l’aide des chevaux ! Ici, tout se fait en traction animale fenaison, maraîchage, moisson,…. Ils vous
proposent leurs produits bio en direct de la ferme légumes, fruits, plantes aromatiques et
médicinales, œufs, agneaux et miel.   .

3601 route de Montmort Sainte-Radegonde 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90  ot@cceals.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour

L’événement Naturellement visites visites de la p’tite ferme de la cour Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-05-05 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne

À voir aussi à Sainte-Radegonde (Saône-et-Loire)