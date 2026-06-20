Portes ouvertes de l’église de Sainte-Radegonde, Église paroissiale Sainte-Radegonde, Sainte-Radegonde

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’église de Sainte-Radegonde 19 et 20 septembre Église paroissiale Sainte-Radegonde Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des élus et des bénévoles accueilleront les visiteurs souhaitant découvrir l’église Sainte-Radegonde.

Église paroissiale Sainte-Radegonde 2 Gantonnet, 33350 Sainte-Radegonde, France Sainte-Radegonde 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine Église mentionnée dès 1215, mais conservant des vestiges d’un édifice pré-roman sur le flanc nord de la nef. Chevet et façade du XIIe siècle. La nef est lambrissée, mais les départs de voûtes d’ogives laissent penser qu’un voûtement était prévu à la fin de l’époque gothique. Les deux chapiteaux romans de l’une des baies campanaires du clocher, semblent indiquer que ce dernier, contemporain de la façade occidentale, n’a pas reçu de modifications postérieures. Le bas-côté est daté de la fin de l’époque gothique. Le tympan sculpté figure Adam et Eve près de l’arbre de la Connaissance, les apôtres Pierre, Paul et Jacques en pèlerins, et deux pèlerins de Compostelle.

Des élus et bénévoles accueilleront les visiteurs qui souhaitent visiter l’église de Sainte-Radegonde.

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