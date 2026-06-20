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AGENDA · Sainte-Radegonde

Raid2Gonde Raid Multisports Sainte-Radegonde

samedi 5 septembre 2026 · Sainte-Radegonde

Raid2Gonde Raid Multisports Sainte-Radegonde

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Adresse
place de la mairie
Ville
12850 Sainte-Radegonde
Département
Aveyron
Tarif

Sainte-Radegonde

Raid2Gonde Raid Multisports

place de la mairie Sainte-Radegonde Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Raid2Gonde Raid Multisports 4 ou 8h. 10ème édition Raid Multisports, Sainte-Radegonde, près de Rodez (Aveyron).
Au programme VTT, CO, Trail, et autres, déclinés en une dizaine de sections
2 formats accessibles
– découverte 4h
– aventure 8h.   .

place de la mairie Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie  

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English :

Raid2Gonde: 4- or 8-hour Multisport Adventure Race. 10th Edition Multisport Adventure Race, Sainte-Radegonde, near Rodez (Aveyron).

L’événement Raid2Gonde Raid Multisports Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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