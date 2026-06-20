Informations pratiques

Sainte-Radegonde

Raid2Gonde Raid Multisports

place de la mairie Sainte-Radegonde Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Raid2Gonde Raid Multisports 4 ou 8h. 10ème édition Raid Multisports, Sainte-Radegonde, près de Rodez (Aveyron).

Au programme VTT, CO, Trail, et autres, déclinés en une dizaine de sections

2 formats accessibles

– découverte 4h

– aventure 8h. .

place de la mairie Sainte-Radegonde 12850 Aveyron Occitanie

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English :

Raid2Gonde: 4- or 8-hour Multisport Adventure Race. 10th Edition Multisport Adventure Race, Sainte-Radegonde, near Rodez (Aveyron).

L’événement Raid2Gonde Raid Multisports Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)