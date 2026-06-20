Tous ensemble contre la maladie de Charcot Sainte-Radegonde
samedi 5 septembre 2026 · Sainte-Radegonde
Informations pratiques
Sainte-Radegonde
Tous ensemble contre la maladie de Charcot
Salle du Motocross Sainte-Radegonde Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Venez participer à une journée solidaire au profit de la recherche contre la maladie de Charcot ! Au programme arctrap, jeux, vélodrôles, marche de 5 km accessible PMR, buvette, tombola, musique et repas. Une belle occasion de se retrouver pour une cause qui compte. .
Salle du Motocross Sainte-Radegonde 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 05 94 54
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English : Tous ensemble contre la maladie de Charcot
L’événement Tous ensemble contre la maladie de Charcot Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2026-07-08 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne