Fête de la musique Schirmeck
Fête de la musique Schirmeck samedi 20 juin 2026.
Schirmeck
Fête de la musique
Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
En partenariat, la ville de Schirmeck et l’association Le Repère organisent la fête de la musique. Pour l’occasion, la Grand’Rue sera fermée et une scène principale sera installée sur la place du Marché. Au programme Fred Goetzmann (composition chanson française), Jeffrey Hennox Gang (reprise rock blues country cajun) et Switch (reprise rock live). 0 .
Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 11 75 05 ourychristiane.dessins@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique Schirmeck a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
À voir aussi à Schirmeck (Bas-Rhin)
- Les Scènes Sauvages 8ème édition- Festival de théâtre dans la vallée de la Bruche Schirmeck 26 juin 2026
- Sentiers Plaisir Patrimoine historique de la vallée de la Bruche Schirmeck 4 juillet 2026
- Visites découverte guidées du Mémorial Alsace Moselle Schirmeck 4 juillet 2026
- Sentiers Plaisir Le Colbéry à l’aquarelle Schirmeck 7 juillet 2026
- Sentiers plaisir Sur les traces du judaïsme Schirmeck 11 juillet 2026