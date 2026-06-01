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Fête de la musique Schirmeck

Fête de la musique Schirmeck samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 67130 Schirmeck

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Schirmeck

Fête de la musique

Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

En partenariat, la ville de Schirmeck et l’association Le Repère organisent la fête de la musique. Pour l’occasion, la Grand’Rue sera fermée et une scène principale sera installée sur la place du Marché. Au programme Fred Goetzmann (composition chanson française), Jeffrey Hennox Gang (reprise rock blues country cajun) et Switch (reprise rock live). 0  .

Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 11 75 05  ourychristiane.dessins@orange.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Schirmeck a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche

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