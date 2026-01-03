Fête de la musique

rue de l’Ecole Schwobsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert organisé par la chorale Ste Cécile. .

rue de l’Ecole Schwobsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 46 13 mario-claude@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la musique Schwobsheim a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du Grand Ried