Marché aux puces Schwobsheim
Marché aux puces Schwobsheim dimanche 14 juin 2026.
Marché aux puces
rue de l’Ecole Schwobsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-06-14
Puces et exposition de vieux tracteurs.
venez chiner, peut-être trouverez vous un trésor. Exposition de tracteurs anciens et collection de vieux motoculteur Mabec. .
rue de l’Ecole Schwobsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 16 36 30
English :
Flea market and exhibition of old tractors.
