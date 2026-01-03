Marché aux puces

rue de l’Ecole Schwobsheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Puces et exposition de vieux tracteurs.

venez chiner, peut-être trouverez vous un trésor. Exposition de tracteurs anciens et collection de vieux motoculteur Mabec. .

rue de l’Ecole Schwobsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 16 36 30

Flea market and exhibition of old tractors.

L’événement Marché aux puces Schwobsheim a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de tourisme du Grand Ried