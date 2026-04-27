Seltz

Fête de la musique

Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La musique rapproche, inspire, suscite… plusieurs acteurs de la chanson se succéderont sur scène à partir de 18h. Restauration sur place.

La musique rapproche, inspire, suscite… plusieurs acteurs de la chanson se succéderont sur scène. Entrée libre. Restauration sur place. .

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 05

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English :

Music brings people together, inspires and inspires… several singers will take to the stage from 6pm. Catering on site.

L’événement Fête de la musique Seltz a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg