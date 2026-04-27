Seltz

Marché aux puces

Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Vous aurez la possibilité de flâner ou de dégotter la bonne affaire au marché aux puces. Une buvette restauration sera mise en place pour la journée.

Allier la Fête de la Musique avec marché aux puces …rejoignez-nous pour une matinée conviviale avant de poursuivre la journée en musique.. Vous aurez la possibilité de flâner ou de dégoter la bonne affaire. Des jouets, des livres, des habits, des outils, de la vaisselle et bien d’autres accessoires divers et variés seront en vente à petits prix. Autant dire que dans ce bric-à-brac, chacun pourra trouver son bonheur.

Les exposants (limités à 30) seront les bienvenus, gratuit. .

Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 05 mairie@ville-seltz.fr

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English :

You’ll have the chance to stroll around or pick up a bargain at the flea market. A refreshment bar will be set up throughout the day.

L’événement Marché aux puces Seltz a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg