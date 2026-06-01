Sinceny

Fête de la musique Sinceny

Sinceny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous le vendredi 19 juin à Sinceny pour une soirée festive placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

Au programme

19h00 à l’église concert autour des concertos d’Antonio Vivaldi, interprétés par le Quatuor Europe, dans le cadre du 20ᵉ Festival Guitares en Picardie & Cordes associées.

21h00 au stade Jo Lamant karaoké géant ouvert à tous.

Restauration et buvette sur place dès 19h00.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 15 12.

Rendez-vous le vendredi 19 juin à Sinceny pour une soirée festive placée sous le signe de la musique et de la convivialité.

Au programme

19h00 à l’église concert autour des concertos d’Antonio Vivaldi, interprétés par le Quatuor Europe, dans le cadre du 20ᵉ Festival Guitares en Picardie & Cordes associées.

21h00 au stade Jo Lamant karaoké géant ouvert à tous.

Restauration et buvette sur place dès 19h00.

Gratuit.

Informations au 03 23 52 15 12. .

Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 12

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English :

Join us in Sinceny on Friday June 19 for a festive evening of music and conviviality.

On the program:

7:00 pm at the church: concert featuring Antonio Vivaldi?s concertos, performed by the Quatuor Europe, as part of the 20? Festival Guitares en Picardie & Cordes associées.

9:00 pm at the Jo Lamant stadium: giant karaoke open to all.

Catering and refreshments on site from 7pm.

Free admission.

Information on 03 23 52 15 12.

L’événement Fête de la musique Sinceny Sinceny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard