Fête de la musique Sinceny Sinceny
Fête de la musique Sinceny Sinceny vendredi 19 juin 2026.
Sinceny
Fête de la musique Sinceny
Sinceny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous le vendredi 19 juin à Sinceny pour une soirée festive placée sous le signe de la musique et de la convivialité.
Au programme
19h00 à l’église concert autour des concertos d’Antonio Vivaldi, interprétés par le Quatuor Europe, dans le cadre du 20ᵉ Festival Guitares en Picardie & Cordes associées.
21h00 au stade Jo Lamant karaoké géant ouvert à tous.
Restauration et buvette sur place dès 19h00.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 15 12.
Rendez-vous le vendredi 19 juin à Sinceny pour une soirée festive placée sous le signe de la musique et de la convivialité.
Au programme
19h00 à l’église concert autour des concertos d’Antonio Vivaldi, interprétés par le Quatuor Europe, dans le cadre du 20ᵉ Festival Guitares en Picardie & Cordes associées.
21h00 au stade Jo Lamant karaoké géant ouvert à tous.
Restauration et buvette sur place dès 19h00.
Gratuit.
Informations au 03 23 52 15 12. .
Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 12
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English :
Join us in Sinceny on Friday June 19 for a festive evening of music and conviviality.
On the program:
7:00 pm at the church: concert featuring Antonio Vivaldi?s concertos, performed by the Quatuor Europe, as part of the 20? Festival Guitares en Picardie & Cordes associées.
9:00 pm at the Jo Lamant stadium: giant karaoke open to all.
Catering and refreshments on site from 7pm.
Free admission.
Information on 03 23 52 15 12.
L’événement Fête de la musique Sinceny Sinceny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard
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