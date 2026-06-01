Sinceny

Quatuor Europe Sinceny

Sinceny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Rendez-vous le vendredi19 juin à 19h00 à Sinceny.

Au programme

20 ème Festival .

Quatuor Europe par Frédéric Bernard, Eric, Franceries, Eric Sobczyk, guitares Igor Kiritchenko, violoncelle.

Gratuit

Informations au 03 23 52 15 12

Rendez-vous le vendredi19 juin à 19h00 à Sinceny.

Au programme

20 ème Festival .

Quatuor Europe par Frédéric Bernard, Eric, Franceries, Eric Sobczyk, guitares Igor Kiritchenko, violoncelle.

Gratuit

Informations au 03 23 52 15 12 .

Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendezvous at Sinceny on Friday, June 19 at 7:00 pm.

Program:

20th Festival.

Quatuor Europe by Frédéric Bernard, Eric, Franceries, Eric Sobczyk, guitars Igor Kiritchenko, cello.

Free admission

Information on 03 23 52 15 12

L’événement Quatuor Europe Sinceny Sinceny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard