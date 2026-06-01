Quatuor Europe Sinceny Sinceny
Quatuor Europe Sinceny Sinceny vendredi 19 juin 2026.
Sinceny
Quatuor Europe Sinceny
Sinceny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Rendez-vous le vendredi19 juin à 19h00 à Sinceny.
Au programme
20 ème Festival .
Quatuor Europe par Frédéric Bernard, Eric, Franceries, Eric Sobczyk, guitares Igor Kiritchenko, violoncelle.
Gratuit
Informations au 03 23 52 15 12
Rendez-vous le vendredi19 juin à 19h00 à Sinceny.
Au programme
20 ème Festival .
Quatuor Europe par Frédéric Bernard, Eric, Franceries, Eric Sobczyk, guitares Igor Kiritchenko, violoncelle.
Gratuit
Informations au 03 23 52 15 12 .
Sinceny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 15 12
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English :
Rendezvous at Sinceny on Friday, June 19 at 7:00 pm.
Program:
20th Festival.
Quatuor Europe by Frédéric Bernard, Eric, Franceries, Eric Sobczyk, guitars Igor Kiritchenko, cello.
Free admission
Information on 03 23 52 15 12
L’événement Quatuor Europe Sinceny Sinceny a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur de Picard
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