FETE DE LA MUSIQUE En plein air, place de la mairie Solférino
FETE DE LA MUSIQUE En plein air, place de la mairie Solférino samedi 27 juin 2026.
Solférino
FETE DE LA MUSIQUE
En plein air, place de la mairie 9, Quartier la Gare Solférino Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27 00:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Fête de la Musique organisée par l’association Culture et Loisirs de Solférino.
Concert musical avec le groupe Epitaphe.
Restauration légère + Bière truck
Fête de la Musique organisée par l’association Culture et Loisirs de Solférino.
Concert musical avec le groupe Epitaphe.
Restauration légère + Bière truck .
En plein air, place de la mairie 9, Quartier la Gare Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 55 81 28 aclsolferino@gmail.com
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English : FETE DE LA MUSIQUE
Music Festival organized by the Solférino Culture and Leisure Association.
Concert featuring the band Epitaphe.
Light refreshments + beer truck
L’événement FETE DE LA MUSIQUE Solférino a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Cœur Haute Lande
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