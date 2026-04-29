Inauguration oeuvre n°30, Le Conciliabule de Lou-Andréa Lassalle Villaroya à Solférino Eglise Sainte Eugénie Solférino

Solférino

Inauguration oeuvre n°30, Le Conciliabule de Lou-Andréa Lassalle Villaroya à Solférino

Eglise Sainte Eugénie D325 Solférino Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

Date(s) :

2026-06-19

La mairie de Solférino et l’association Napoléon III et le XXIe siècle se sont associées à La Forêt d’Art Contemporain et à l’artiste Lou Andréa Lassalle-Villaroya autour d’un projet artistique pour la commune. Cela fait quelques années que l’artiste intervient sur la commune, entre ateliers, temps de résidences et événements, des œuvres emblématiques vont s’inscrirent dans le paysage de Solférino.

Retrouvons-nous le 19 juin à 18h00, pour inaugurer, très festive, de l’œuvre n°30 issue de ce programme le conciliabule. .

Eglise Sainte Eugénie D325 Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 11 23 31 contact@laforetdart.com

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English : Inauguration oeuvre n°30, Le Conciliabule de Lou-Andréa Lassalle Villaroya à Solférino

L’événement Inauguration oeuvre n°30, Le Conciliabule de Lou-Andréa Lassalle Villaroya à Solférino Solférino a été mis à jour le 2026-04-29 par PNR Landes de Gascogne