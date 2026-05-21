Journée Portes Ouvertes Parking de la mairie Solférino
Journée Portes Ouvertes Parking de la mairie Solférino samedi 13 juin 2026.
Solférino
Journée Portes Ouvertes
Parking de la mairie 9 Quartier la Gare Solférino Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 15:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Présentation et découverte d’une épicerie participative. Mise en lumière des producteurs locaux.
Présentation et découverte d’une épicerie participative. Mise en lumière des producteurs locaux. .
Parking de la mairie 9 Quartier la Gare Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 80 80 solfepi@gmail.com
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English : Journée Portes Ouvertes
Presentation and discovery of a participatory grocery store. Spotlight on local producers.
L’événement Journée Portes Ouvertes Solférino a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur Haute Lande
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