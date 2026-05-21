Journée Portes Ouvertes Parking de la mairie Solférino

Solférino

Journée Portes Ouvertes

Parking de la mairie 9 Quartier la Gare Solférino Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 15:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Présentation et découverte d’une épicerie participative. Mise en lumière des producteurs locaux.

Présentation et découverte d’une épicerie participative. Mise en lumière des producteurs locaux. .

Parking de la mairie 9 Quartier la Gare Solférino 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 56 80 80 solfepi@gmail.com

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English : Journée Portes Ouvertes

Presentation and discovery of a participatory grocery store. Spotlight on local producers.

L’événement Journée Portes Ouvertes Solférino a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur Haute Lande