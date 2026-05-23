Sommery

Fête de la musique

Sommery Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Parking salle des fêtes, barbecue et buvette sur place. Feux de la Saint Jean à 23h .

Sommery 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 46 81 81

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Sommery a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Bray Eawy