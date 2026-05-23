Fête de la musique Sommery
Fête de la musique Sommery vendredi 19 juin 2026.
Sommery
Fête de la musique
Sommery Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Parking salle des fêtes, barbecue et buvette sur place. Feux de la Saint Jean à 23h .
Sommery 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 46 81 81
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Sommery a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Bray Eawy
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