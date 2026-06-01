Fête de la musique Parc Saint Lys Sourdeval samedi 20 juin 2026.

Sourdeval

Fête de la musique

Parc Saint Lys 7 place du Parvis Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique avec les groupes Bonefire et Trio Magique.

Ambiance assurée. Restauration et buvette sur place. .

Parc Saint Lys 7 place du Parvis Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 19 27 61 36 festivaldesour@gmail.com

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Sourdeval a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts