Fête de la musique Parc Saint Lys Sourdeval
Fête de la musique Parc Saint Lys Sourdeval samedi 20 juin 2026.
Sourdeval
Fête de la musique
Parc Saint Lys 7 place du Parvis Sourdeval Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique avec les groupes Bonefire et Trio Magique.
Ambiance assurée. Restauration et buvette sur place. .
Parc Saint Lys 7 place du Parvis Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 19 27 61 36 festivaldesour@gmail.com
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Sourdeval a été mis à jour le 2026-06-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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