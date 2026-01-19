Randonnée pédestre de la Sée en semi-nocturne Sourdeval Sourdeval

Randonnée pédestre de la Sée en semi-nocturne

Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval Manche

Début : 2026-06-29 19:15:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Sourdeval.

RV à 19h15 à la Hutière chez Joël Marie. 9 km. Niveau facile.

Participation 1,50€ par personne et gratuit pour les enfants. Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .

Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78

