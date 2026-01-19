Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval Sourdeval
Randonnée pédestre de la Sée
Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval Manche
Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Champ-du-Boult.
RV à 13h30 sur la place de l’église de Sourdeval pour le covoiturage ou 14h00 départ du parking du tennis de Champ-du-Boult, route de Montjoie. 8,5 km. Niveau facile.
Participation 1,50€ par personne et gratuit pour les enfants. Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .
Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78
