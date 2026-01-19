Randonnée pédestre de la Sée Sourdeval Sourdeval

Randonnée pédestre de la Sée

Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-06-06

Organisée par l’association sourdevalaise des Randonneurs de la Sée. Circuit sur Champ-du-Boult.

RV à 13h30 sur la place de l’église de Sourdeval pour le covoiturage ou 14h00 départ du parking du tennis de Champ-du-Boult, route de Montjoie. 8,5 km. Niveau facile.

Participation 1,50€ par personne et gratuit pour les enfants. Contact Joël MARIE 06 73 57 93 78 (Président). .

Sourdeval Place Charles de Gaulle Sourdeval 50150 Manche Normandie +33 6 73 57 93 78

