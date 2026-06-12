Fête de la musique Spectacle de musique et lumières Place de l’église Marennes-Hiers-Brouage
Fête de la musique Spectacle de musique et lumières Place de l’église Marennes-Hiers-Brouage dimanche 21 juin 2026.
Marennes-Hiers-Brouage
Fête de la musique Spectacle de musique et lumières
Place de l’église Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 22:45:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
La mairie de Marennes vous invite à un voyage de feu et de rythmes Latinos pour la fete de la musique Plato sin Plata
Spectacle musical de lumière et de feu.
.
Place de l’église Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête de la musique Music and light show
Marennes Town Hall invites you on a journey of fire and Latin rhythms for the Plato sin Plata music festival
A musical spectacle of light and fire.
L’événement Fête de la musique Spectacle de musique et lumières Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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