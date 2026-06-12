Fête de la musique Spectacle de musique et lumières Place de l’église Marennes-Hiers-Brouage dimanche 21 juin 2026.

Marennes-Hiers-Brouage

Fête de la musique Spectacle de musique et lumières

Place de l’église Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 22:45:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La mairie de Marennes vous invite à un voyage de feu et de rythmes Latinos pour la fete de la musique Plato sin Plata

Spectacle musical de lumière et de feu.

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Place de l’église Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la musique Music and light show

Marennes Town Hall invites you on a journey of fire and Latin rhythms for the Plato sin Plata music festival

A musical spectacle of light and fire.

L’événement Fête de la musique Spectacle de musique et lumières Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes