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Fête de la musique Spectacle de musique et lumières Place de l’église Marennes-Hiers-Brouage

Fête de la musique Spectacle de musique et lumières Place de l’église Marennes-Hiers-Brouage dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : Marennes

Ville : 17320 Marennes-Hiers-Brouage

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 22:45:00

Tarif :

Marennes-Hiers-Brouage

Fête de la musique Spectacle de musique et lumières

Place de l’église Marennes Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 22:45:00
fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :
2026-06-20

La mairie de Marennes vous invite à un voyage de feu et de rythmes Latinos pour la fete de la musique Plato sin Plata
Spectacle musical de lumière et de feu.
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Place de l’église Marennes Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English : Fête de la musique Music and light show

Marennes Town Hall invites you on a journey of fire and Latin rhythms for the Plato sin Plata music festival
A musical spectacle of light and fire.

L’événement Fête de la musique Spectacle de musique et lumières Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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