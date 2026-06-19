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Fête de la musique Tardets-Sorholus

Fête de la musique Tardets-Sorholus

Fête de la musique Tardets-Sorholus vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Prefosta

Ville : 64470 Tardets-Sorholus

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Tardets-Sorholus

Fête de la musique

Prefosta Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Restauration (rougail saucisse) et buvette sur place .   .

Prefosta Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 67 09 14  contact@artetxe.eus

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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