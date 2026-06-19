Fête de la musique Tardets-Sorholus
Fête de la musique Tardets-Sorholus vendredi 19 juin 2026.
Tardets-Sorholus
Fête de la musique
Prefosta Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Restauration (rougail saucisse) et buvette sur place . .
Prefosta Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 67 09 14 contact@artetxe.eus
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Tardets-Sorholus a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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