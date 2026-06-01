Fête de la Musique, Terrasses Du Vertugadin, Rennes
Fête de la Musique, Terrasses Du Vertugadin, Rennes dimanche 21 juin 2026.
Fête de la Musique Dimanche 21 juin, 11h00 Terrasses Du Vertugadin Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
À l’occasion de la Fête de la Musique, les Terrasses du Vertugadin accueillent une journée conviviale et festive le 21 juin de 11h à 21h.
Au programme :
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Concerts
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Animations musicales
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Boom des enfants
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Ambiance festive et familiale
Venez profiter d’un moment de partage autour de la musique dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.
Restauration sur place
Terrasses du Vertugadin
️ Événement gratuit
Organisé par Rennes Pôle Association avec le soutien de la Ville de Rennes.
Terrasses Du Vertugadin 12 Allée André Ménard, 35000 Rennes Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Une journée festive et musicale avec concerts, animations et boom des enfants aux Terrasses du Vertugadin. fête de la musique concerts
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