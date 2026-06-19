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Fête de la musique Rue de Trozoul Trébeurden

Fête de la musique Rue de Trozoul Trébeurden dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Rue de Trozoul

Adresse : Plage de Pors Termen

Ville : 22560 Trébeurden

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Trébeurden

Fête de la musique

Rue de Trozoul Plage de Pors Termen Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Scène ouverte et nombreux groupes.   .

Rue de Trozoul Plage de Pors Termen Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Fête de la musique Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-16 par SITARMOR

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