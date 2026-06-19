Fête de la musique Rue de Trozoul Trébeurden
Fête de la musique Rue de Trozoul Trébeurden dimanche 21 juin 2026.
Trébeurden
Fête de la musique
Rue de Trozoul Plage de Pors Termen Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Scène ouverte et nombreux groupes. .
Rue de Trozoul Plage de Pors Termen Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fête de la musique Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-16 par SITARMOR
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