Tréguier

Fête de la musique

Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La fête de la musique de Tréguier est ouverte à toutes les formations (sur inscription auprès de la mairie).

De la musique dans la rue, sur les places, dans le musée, dans le cloître et bien sur dans les bars. .

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

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English :

L’événement Fête de la musique Tréguier a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose