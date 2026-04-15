Fête de la musique Tréguier
Fête de la musique Tréguier samedi 27 juin 2026.
Tréguier
Fête de la musique
Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La fête de la musique de Tréguier est ouverte à toutes les formations (sur inscription auprès de la mairie).
De la musique dans la rue, sur les places, dans le musée, dans le cloître et bien sur dans les bars. .
Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique Tréguier a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Tréguier (Côtes-d'Armor)
- Never to Young Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier 24 avril 2026
- Foire aux toiles ? Arzoù Salle des fêtes Lannion 25 avril 2026
- Brocante Terre & Mer Port de Plaisance Tréguier 26 avril 2026
- Brocante Parking Super U Tréguier 26 avril 2026
- Maria Mazzotta Théâtre de l’Arche Tréguier 1 mai 2026