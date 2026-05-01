Les moissons du ciel Ciné-Club CCER Tréguier Théâtre de l’Arche Tréguier
Les moissons du ciel Ciné-Club CCER Tréguier Théâtre de l’Arche Tréguier mercredi 20 mai 2026.
Tréguier
Les moissons du ciel Ciné-Club CCER Tréguier
Théâtre de l’Arche Place de la république Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 20:30:00
fin : 2026-05-20 22:30:00
Date(s) :
2026-05-20
En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie Abby et sa sœur Linda quittent Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l’opportunité de sortir de la misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d’un riche fermier, qu’ils savent atteint d’une maladie incurable…
Après La Balade sauvage, Malick radicalise encore son style dans cet hymne à la nature et à la lumière (Prix de la mise en scène à Cannes), avant de se tenir éloigné des plateaux durant vingt ans. Resserré autour de rares dialogues et d’un triangle amoureux déchirant, un poème grandiose, sublimement photographié par Nestor Almendros, qui sonde la vulnérabilité des choses et l’enivrement des éléments.
De Terrence Malick
Avec Richard Gere, Brooke Adams, Sam Sheppard
Drame États-Unis 1978 1h34 VOst
La séance commence par une présentation du film et nous vous invitons à participer à la discussion après la projection. .
Théâtre de l’Arche Place de la république Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les moissons du ciel Ciné-Club CCER Tréguier Tréguier a été mis à jour le 2026-05-04 par SITARMOR
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