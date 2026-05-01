Echos de lumière Spectacle de danse et piano Centre Culturel Ernest Renan Tréguier

Tréguier

Echos de lumière Spectacle de danse et piano

Centre Culturel Ernest Renan 7 bis Rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Nous vous invitons à une rencontre sensible entre les mélodies du piano de Delphine Potin et la danse en pleine présence de Eä. Une veillée lumineuse et poétique, éclairée à la bougie, pour suspendre le temps et revenir à l’essentiel. Un moment précieux, intime et contemplatif.

Portée par des univers comme ceux de Chopin, Satie ou Einaudi, la danse prend forme dans une écoute profonde et vivante de la musique.

Une première rencontre entre Delphine Potin au piano et Eä à la danse, pour laisser émerger l’essentiel dans ce dialogue en pleine Présence. .

Centre Culturel Ernest Renan 7 bis Rue de la Chalotais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Echos de lumière Spectacle de danse et piano Tréguier a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose