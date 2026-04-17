31ème colloque de la Saint-Yves Théâtre de l’Arche Tréguier
31ème colloque de la Saint-Yves Théâtre de l’Arche Tréguier samedi 16 mai 2026.
Tréguier
31ème colloque de la Saint-Yves
Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:30:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Les avocats du Barreau de Saint-Brieuc sont heureux de vous convier au 31ème colloque de la Saint-Yves, dont le thème est La justice économique, une justice à visage humain présidée par monsieur Christophe Bayle, président de la Conférence des Bâtonniers.
Trois tables rondes seront animées par des intervenants de grande qualité. Inscriptions en ligne. .
Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 73 05
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English :
L’événement 31ème colloque de la Saint-Yves Tréguier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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