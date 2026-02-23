Philo’Grenier Parc Sainte Catherine Tréguier

Philo’Grenier

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:30:00

fin : 2026-05-08 17:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Philo’Grenier c’est le vide grenier à la Brasserie Philomenn ! 5 euros la table pour les exposants. Les cotisations des tables seront reversée à la SPA , modalité d’inscription par mail. Restauration sucrée le matin et food truck le midi. Boisson à la tap-room et soirée jusqu’à 22h à la guinguette. .

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Philo’Grenier Tréguier a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose