Philo’Grenier Parc Sainte Catherine Tréguier
Début : 2026-05-08 08:30:00
fin : 2026-05-08 17:30:00
2026-05-08
Philo’Grenier c’est le vide grenier à la Brasserie Philomenn ! 5 euros la table pour les exposants. Les cotisations des tables seront reversée à la SPA , modalité d’inscription par mail. Restauration sucrée le matin et food truck le midi. Boisson à la tap-room et soirée jusqu’à 22h à la guinguette. .
Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52
