Fête foraine Place du Général De Gaulle Tréguier
Fête foraine Place du Général De Gaulle Tréguier vendredi 8 mai 2026.
Tréguier
Fête foraine
Place du Général De Gaulle Les quais Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-08
A l’occasion de la Saint Yves, la fête foraine s’installe à Tréguier. Au programme une quarantaine de stands et attractions traditionnels sensations fortes, manèges sur rail, pêche aux canards, vente de chichis et autres friandises… .
Place du Général De Gaulle Les quais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19
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English :
L’événement Fête foraine Tréguier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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