Finale de la ligue des champions Brasserie Philomenn Parc Sainte Catherine Tréguier

Tréguier

Finale de la ligue des champions Brasserie Philomenn

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Diffusion sur grand écran du match de la finale de la ligue des champions au Tap Room. .

Parc Sainte Catherine Brasserie Philomenn Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 24 52

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English :

L’événement Finale de la ligue des champions Brasserie Philomenn Tréguier a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose