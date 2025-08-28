Mémoires rebelles Théâtre de l’Arche Tréguier

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Et c’est pour qui ? Pour les mélomanes intéressés par l’évolution de la société américaine au travers de la musique. Tout public.

Un répertoire résolument engagé autour de compositions écrites par Gil Scott-Heron, Nina Simone, Diane Reeves et Charles Mingus entre autres. Avec, en point d’orgue, une interprétation de l’hymne de Janelle Monáe, en hommage à dix-huit victimes afro-américaines, tuées lors de violences raciales. Cette collection de protest-songs témoigne des révoltes contre les discriminations et traverse de nombreux styles afro-américains soul, rhythm’n’blues, jazz et rap.

Mémoires rebelles est né à l’initiative du flûtiste et ex-professeur au Conservatoire de St Brieuc, Jean-Mathias Petri, en mars 2023 à Lannion, lors de la célébration du festival Wattstax 1972 en compagnie de l’écrivain Guy Darol. .

