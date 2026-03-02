Fête de la musique Place du Railly Tronville-en-Barrois

Fête de la musique

Place du Railly Halle de convivialité Tronville-en-Barrois Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

2026-06-21

Animation musicale avec l’orchestre d’Eric Schmitt.

Entrée gratuite.Tout public

Place du Railly Halle de convivialité Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 99 26 29 44

English :

Musical entertainment with Eric Schmitt’s orchestra.

Free admission.

L'événement Fête de la musique Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-02