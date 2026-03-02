Fête de la musique Place du Railly Tronville-en-Barrois
Fête de la musique Place du Railly Tronville-en-Barrois dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
Place du Railly Halle de convivialité Tronville-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Animation musicale avec l’orchestre d’Eric Schmitt.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Place du Railly Halle de convivialité Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 99 26 29 44
English :
Musical entertainment with Eric Schmitt’s orchestra.
Free admission.
