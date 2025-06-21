Terre de Sports

Tronville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Terre de Sports rencontre des associations sportives de Meuse Grand Sud. Possibilité, pour les familles, de participer, de découvrir les différentes activités sportives et de rencontrer les associations.

26 ateliers sportifs en démonstration assurés par l’ensemble des clubs de l’agglo Meuse Grand Sud.

Entrée gratuite.Tout public

Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 3 29 79 17 71 oms.barleduc@gmail.com

English :

Terre de Sports: Meuse Grand Sud sports associations get together. An opportunity for families to take part, discover different sporting activities and meet the associations.

26 sports workshops demonstrated by all the clubs in the Meuse Grand Sud agglomeration.

Free admission.

German :

Terre de Sports: Treffen der Sportvereine von Meuse Grand Sud. Familien haben die Möglichkeit, teilzunehmen, die verschiedenen Sportaktivitäten zu entdecken und die Vereine zu treffen.

26 Sportworkshops, die von allen Vereinen der Agglo Meuse Grand Sud angeboten werden.

Freier Eintritt.

Italiano :

Terre de Sports: incontro delle associazioni sportive della Mosa Grand Sud. Le famiglie possono partecipare, informarsi sulle diverse attività sportive e incontrare le associazioni.

26 laboratori sportivi dimostrativi di tutti i club dell’agglomerato di Meuse Grand Sud.

Ingresso libero.

Espanol :

Terre de Sports: encuentro de las asociaciones deportivas de Mosa Gran Sur. Las familias pueden participar, informarse sobre las diferentes actividades deportivas y conocer a las asociaciones.

26 talleres deportivos en demostración por todos los clubes de la aglomeración de Mosa Gran Sur.

Entrada gratuita.

L’événement Terre de Sports Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2025-06-30 par OT SUD MEUSE