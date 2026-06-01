Fête de la musique Usseau dimanche 21 juin 2026.

Usseau

Fête de la musique

Place Maurice Bedel Usseau Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

.

Place Maurice Bedel Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 72 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Usseau a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne