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Fête de la musique Usseau

Fête de la musique Usseau

Fête de la musique Usseau dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place Maurice Bedel

Ville : 86230 Usseau

Département : Vienne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Usseau

Fête de la musique

Place Maurice Bedel Usseau Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 12:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

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Place Maurice Bedel Usseau 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 02 72 27 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Usseau a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne