Fête de la Musique Val-Fouzon
Fête de la Musique Val-Fouzon samedi 20 juin 2026.
Val-Fouzon
Fête de la Musique
Place Saint-Jean Val-Fouzon Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique
Fête de la Musique dès 18h Place Saint-Jean. Organisée par les associations de Val-Fouzon. Buvette et restauration sur place. .
Place Saint-Jean Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 13 26
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English :
Music Festival
L’événement Fête de la Musique Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Chabris Pays de Bazelle
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