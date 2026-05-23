Val-Fouzon

Fête de la Musique

Place Saint-Jean Val-Fouzon Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique

Fête de la Musique dès 18h Place Saint-Jean. Organisée par les associations de Val-Fouzon. Buvette et restauration sur place. .

Place Saint-Jean Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 13 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music Festival

L’événement Fête de la Musique Val-Fouzon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Chabris Pays de Bazelle