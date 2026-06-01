Vallois

Fête de la Musique

Rue Haute Vallois Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la musique à Vallois! Au programme: le groupe pop/rock Buddy’s Cab, de la musique rap avec LKD et du folk avec JO Joris. Feu d’artifice, food trucks et buvette sur place. Entrée libre.Tout public

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Rue Haute Vallois 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 76 00

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English :

Come celebrate music in Vallois! On the program: the pop/rock band Buddy’s Cab, rap music with LKD, and folk music with JO Joris. Fireworks, food trucks, and a refreshment stand on site. Free admission.

L’événement Fête de la Musique Vallois a été mis à jour le 2026-06-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS