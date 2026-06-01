Vayres

Fête de la musique

Les Halles Vayres Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez vibrer à la Fête de la Musique de Vayres ! Au programme scène ouverte, The Straw et ses reprises rock, Gare de l’Est pour un voyage musical entre Tzigane, Balkans et Klezmer, et un DJ pour danser toute la soirée. Sous la halle, buvette et restauration pour une ambiance chaleureuse et festive. Un moment convivial à partager entre amis et mélomanes ! .

Les Halles Vayres 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 17 24 64

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Vayres a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin