Vélieux

FÊTE DE LA MUSIQUE

Salle des fetes Vélieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Vélieux fête la musique le 13 juin !

L’association de l’Autobus propose une soirée unique percussions brésiliennes, musiciens locaux, concert pop-rock des Pirates et blind test animé. Restauration sur place avec tapas, vins et bières locales.

L’association de l’Autobus vous invite à lancer les festivités estivales au cœur du charmant village de Vélieux, en anticipation des festivités nationales.

Venez partager un moment unique et chaleureux où la musique locale et le partage sont à l’honneur. Laissez-vous tenter par une initiation originale aux percussions brésiliennes pour vibrer au rythme de l’été, avant de découvrir le talent des musiciens et chanteurs du village. La soirée se poursuivra dans une ambiance survoltée grâce au concert pop-rock énergique du groupe Les Pirates et à un grand blind-test, à la fois pointu et populaire, animé par MC JCM.

Pour parfaire cette rencontre festive, vous pourrez profiter sur place d’une offre de restauration locale mettant en avant des tapas savoureux, des vins du terroir et de la bière artisanale. Une occasion parfaite pour se retrouver en famille ou entre amis ! .

Salle des fetes Vélieux 34220 Hérault Occitanie +33 6 62 21 06 36

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English :

Vélieux celebrates music on June 13!

The Autobus association offers a unique evening of Brazilian percussion, local musicians, a pop-rock concert by Les Pirates and a lively blind test. On-site catering with tapas, wine and local beers.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Vélieux a été mis à jour le 2026-05-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC