Verton

Fête de la Musique

Jardin pédagoqique Verton Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

de 18h00 à 22h00

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18h00-18h30 Country Road Dancers Rangeois

18h30-19h30 Chorale Croq’Notes

19h30-20h00 Country Road Dancers Rangeois

20h00-21H30 Tchiky boys

21h30-22h00 Country Road Dancers Rangeois

Buvette et restauration sur place

Gratuit

Organisé par Le Comité des Fêtes de Verton avec le soutien de la Commune .

Jardin pédagoqique Verton 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 24 40

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English :

L’événement Fête de la Musique Verton a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers