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Fête de la Musique Verton

Fête de la Musique Verton vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Jardin pédagoqique

Ville : 62180 Verton

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Verton

Fête de la Musique

Jardin pédagoqique Verton Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

de 18h00 à 22h00
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18h00-18h30 Country Road Dancers Rangeois
18h30-19h30 Chorale Croq’Notes
19h30-20h00 Country Road Dancers Rangeois
20h00-21H30 Tchiky boys
21h30-22h00 Country Road Dancers Rangeois

Buvette et restauration sur place
Gratuit

Organisé par Le Comité des Fêtes de Verton avec le soutien de la Commune   .

Jardin pédagoqique Verton 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 24 40 

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English :

L’événement Fête de la Musique Verton a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers