Videix

Fête de la musique

Le Treiz’Or Videix Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Plongez dans une soirée placée sous le signe de la convivialité et du plaisir partagé ! À l’occasion de la Fête de la Musique, laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse à Videix. Le groupe The Monday Night Project vous embarque dans un univers musical rythmé et entraînant, idéal pour chanter, danser ou simplement profiter d’un bon moment entre amis ou en famille.

Dans un cadre accueillant, savourez un menu tapas aux saveurs gourmandes tout en profitant d’un concert live plein d’énergie. Entre mélodies captivantes, bonne humeur et rencontres, cette soirée promet de beaux instants de partage dans une atmosphère festive et détendue.

Que vous soyez amateur de musique, curieux de découvrir de nouveaux artistes ou simplement en quête d’une sortie agréable, venez célébrer l’arrivée de l’été au rythme des notes et de la convivialité. .

Le Treiz’Or Videix 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 71 89 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Videix a été mis à jour le 2026-06-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin