Vigneux-de-Bretagne

FÊTE DE LA MUSIQUE

La Paquelais Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Sortez et profiter de la fête de la musique à Vigneux !

Professionnels et amateurs se produiront vendredi 20 juin sur plusieurs scènes pour des concerts gratuits riches en son et lumière. De 19h30 à minuit, venez fêter la musique dans le bourg de La Paquelais, où une ambiance rythmée, conviviale et festive

Salle Jules Verne .

La Paquelais Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 39 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get out and enjoy the fête de la musique in Vigneux!

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-14 par Point d’accueil Sucé sur Erdre