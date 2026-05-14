FÊTE DE LA MUSIQUE Vigneux-de-Bretagne
FÊTE DE LA MUSIQUE Vigneux-de-Bretagne vendredi 19 juin 2026.
Vigneux-de-Bretagne
FÊTE DE LA MUSIQUE
La Paquelais Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Sortez et profiter de la fête de la musique à Vigneux !
Professionnels et amateurs se produiront vendredi 20 juin sur plusieurs scènes pour des concerts gratuits riches en son et lumière. De 19h30 à minuit, venez fêter la musique dans le bourg de La Paquelais, où une ambiance rythmée, conviviale et festive
Salle Jules Verne .
La Paquelais Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 39 50
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English :
Get out and enjoy the fête de la musique in Vigneux!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-14 par Point d’accueil Sucé sur Erdre
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