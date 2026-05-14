REAPIR CAFÉ Vigneux-de-Bretagne
REAPIR CAFÉ Vigneux-de-Bretagne samedi 20 juin 2026.
Vigneux-de-Bretagne
REAPIR CAFÉ
Champ Mahais Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez remettre en marche vos objets
Les bénévoles réparateurs vous aideront à remettre vos objets en marche petit électroménager, smartphone, matériel informatique, jouet, vélo, outillage, vêtement… .
Champ Mahais Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 68 80 59 18 al.44.vlp@gmail.com
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L’événement REAPIR CAFÉ Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays Erdre Canal Forêt
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