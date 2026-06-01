Villeneuve-lès-Béziers

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez fêter l’arrivée de l’été en beauté en soutenant les artistes de la scène ouverte lors d’une soirée festive.

Venez fêter l’arrivée de l’été en beauté en soutenant les artistes de la scène ouverte lors d’une soirée festive. .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English : FÊTE DE LA MUSIQUE

Come and celebrate the arrival of summer in style by supporting the artists on the open stage during a festive evening.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34