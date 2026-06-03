Villeneuve-lès-Béziers

FÉRIA DE VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Au programme trois jours de fête, traditions camarguaises, musique et ambiance feria au village.

Le CT Le Gardian Villeneuvois, en partenariat avec la municipalité de Villeneuve-lès-Béziers, vous prépare trois jours de fête, de traditions et d’ambiance feria au cœur du village.

Le programme complet sera dévoilé prochainement.

Animations, traditions camarguaises, musique, convivialité et nombreuses surprises seront au rendez-vous. .

Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English : FÉRIA DE VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

Three days of festivities, Camargue traditions, music and feria atmosphere in the village.

L’événement FÉRIA DE VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34