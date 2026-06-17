Villeneuve-lès-Béziers

LE 12, C’EST LA BINOUZE

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-12

Dégustation de bières artisanales, foodtrucks et animation musicale.

Tous les 12 du mois, dégustation de bières artisanales pour faire frétiller vos papilles, foodtrucks pour contenter votre estomac et concert pour faire vibrer vos oreilles! .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English :

Craft beer tasting, food trucks, and live music.

L’événement LE 12, C’EST LA BINOUZE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34