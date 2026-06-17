THÉÂTRE CÉSAR DE PAGNOL, DERNIER VOLET Villeneuve-lès-Béziers
THÉÂTRE CÉSAR DE PAGNOL, DERNIER VOLET Villeneuve-lès-Béziers dimanche 19 juillet 2026.
Villeneuve-lès-Béziers
THÉÂTRE CÉSAR DE PAGNOL, DERNIER VOLET
rue de la source Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Retrouvez la Compagnie Baudracco pour une adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol.
Retrouvez la Compagnie Baudracco pour une adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol, César .
Entrée libre. .
rue de la source Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr
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English :
Join the Baudracco Company for an adaptation of Marcel Pagnol’s work.
L’événement THÉÂTRE CÉSAR DE PAGNOL, DERNIER VOLET Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
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