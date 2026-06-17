Villeneuve-lès-Béziers

THÉÂTRE CÉSAR DE PAGNOL, DERNIER VOLET

rue de la source Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Retrouvez la Compagnie Baudracco pour une adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol.

Retrouvez la Compagnie Baudracco pour une adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol, César .

Entrée libre. .

rue de la source Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English :

Join the Baudracco Company for an adaptation of Marcel Pagnol’s work.

L’événement THÉÂTRE CÉSAR DE PAGNOL, DERNIER VOLET Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34