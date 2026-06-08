FÊTE NATIONALE Villeneuve-lès-Béziers
FÊTE NATIONALE Villeneuve-lès-Béziers lundi 13 juillet 2026.
Villeneuve-lès-Béziers
FÊTE NATIONALE
Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
La ville vous invite à célébrer la fête nationale lors d’une soirée festive et d’une cérémonie officielle.
La ville vous invite à célébrer la fête nationale lors d’une soirée festive et d’une cérémonie officielle.
Au programme
Lundi 13 juillet
– descente aux flambeaux
– spectacle son et lumière
– concert
Dimanche 14 juillet
– 10h30: distribution des drapeaux
– 11h cérémonie officielle .
Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr
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English : FÊTE NATIONALE
The town invites you to celebrate its national holiday with a festive evening and official ceremony.
L’événement FÊTE NATIONALE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34
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