Villeneuve-lès-Béziers

FÊTE NATIONALE

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

La ville vous invite à célébrer la fête nationale lors d’une soirée festive et d’une cérémonie officielle.

La ville vous invite à célébrer la fête nationale lors d’une soirée festive et d’une cérémonie officielle.

Au programme

Lundi 13 juillet

– descente aux flambeaux

– spectacle son et lumière

– concert

Dimanche 14 juillet

– 10h30: distribution des drapeaux

– 11h cérémonie officielle .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80 mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English : FÊTE NATIONALE

The town invites you to celebrate its national holiday with a festive evening and official ceremony.

L’événement FÊTE NATIONALE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34