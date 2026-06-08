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FÊTE NATIONALE Villeneuve-lès-Béziers

FÊTE NATIONALE Villeneuve-lès-Béziers lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place Michel Solans

Ville : 34420 Villeneuve-lès-Béziers

Département : Hérault

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Villeneuve-lès-Béziers

FÊTE NATIONALE

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13

La ville vous invite à célébrer la fête nationale lors d’une soirée festive et d’une cérémonie officielle.
La ville vous invite à célébrer la fête nationale lors d’une soirée festive et d’une cérémonie officielle.

Au programme

Lundi 13 juillet
– descente aux flambeaux
– spectacle son et lumière
– concert

Dimanche 14 juillet
– 10h30: distribution des drapeaux
– 11h cérémonie officielle   .

Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 80  mairie@villeneuve-les-beziers.fr

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English : FÊTE NATIONALE

The town invites you to celebrate its national holiday with a festive evening and official ceremony.

L’événement FÊTE NATIONALE Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34

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